Бизнес волнуется по поводу сроков маркировки одежды

С 1 декабря под обязательную маркировку подпадает еще больше товаров – в частности, одежда и постельное белье.

Этим товаром торгуют многие бизнесмены, поэтому их интересуют все нюансы этого процесса – когда, как, почем.

На нашем форуме этот вопрос обсуждается в теме «Маркировка товара».

К сожалению, несмотря на то, что срок маркировки, обозначенный в Распоряжении Правительства от 28.04.2018 № 792-р, уже подошел, никаких подзаконных актов на этот счет нет.

Общие правила обязательной маркировки утверждены Постановлением Правительства от 26.04.2019 № 515. Но бизнес интересуют конкретные сроки по одежде.

В ситуации, когда нормативка отсутствует, люди начинают додумывать, предполагать, делая аналогии с маркировкой обуви, и распространять слухи.

Например, одна из участниц форума написала, что продажа немаркированного текстиля будет запрещена с 1 марта 2020. Другой участник приводит информацию о том, что запрет для розницы – с 1 июля 2020.

Между тем другие форумчане пишут:

Кто тут выше давал ссылку на сроки, это 100% выдумки всех этих операторов , посредников и т.д., чтоб загнать вас в эту систему и стричь с вас бабки продавая всякие приложения и у услуги. Смотрите честныйзнак.рф, там инфа более менее соответствует действительности - Vyborg

Напомним, в конце минувшей недели глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что запрет на производство и импорт немаркированных товаров легпрома наступит 1 января 2021 года.

Правила и сроки прописаны в Постановлениях Правительства, которые пока не опубликованы.