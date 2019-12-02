Страховая трясет деньги с девушки, которую задавила машина банка Райффайзен

Злее банка может быть только страховая.

Полгода назад жительницу Санкт-Петербурга Анастасию Хлякину сбила машина «Райффайзенбанка», которая выезжала с парковки и не заметила её. Девушка получила ушибы и гематомы, но заявление на водителя писать не стала.

А не так давно пострадавшей позвонили из страховой компании «Согласие» и сообщили, что планируют взыскать с нее более 130 тысяч рублей за повреждения, которые получил автомобиль в момент столкновения сдевушкой.

Анастасия тут же связалась с водителем. Человек удивляется и говорит, что там не было повреждений на 132 тыс. рублей, максимум, крыло было согнуто.

«В заключении было написано, что у меня гематомы, не опасные для жизни. Логично же, что с такими минимальными повреждениями я не смогла бы ничего причинить автомобилю, грузовичку, а они вот пишут о каких-то механических повреждениях. «Райффазен» затребовал у этой страховой компенсацию, и теперь они хотят эти деньги где-то взять», – поясняет Анастасия.

Ситуация осложняется тем, что девушка переходила дорогу в неположенном месте и это нарушение было зафиксировано. Но, по словам пострадавшей, другого выхода у неё не было: рядом не было ни перехода, ни знака, а уже после ДТП в этом проблемном месте ограничили движение транспорта, чтобы минимизировать риск травмы для спешащих к метро пешеходов.

Но и другая сторона, как утверждает наша героиня, при разборе этого ДТП допустила массу юридических и процедурных нарушений. В частности, Анастасия должна была присутствовать при осмотре машины, засвидетельствовать наличие повреждений, а банк якобы был обязан ввести её в курс дела по поводу перевода денег из страховой. Всё это время пострадавшая проходила реабилитацию, потом вернулась к нормальной жизни и даже не подозревала, что ей предъявят финансовые претензии по поводу этой аварии.

В пресс-службе «Райффайзенбанка» от претензий в адрес девушки открещиваются.

«Райффайзенбанк» не поддерживает действия страховой компании по взысканию с Хлякиной А. В. денежных средств. Банк провёл переговоры с компанией «Согласие» с целью снятия претензий к пострадавшей, — заявили представители банка.

У страховой компании иная точка зрения на этот счет. Там считают, что если Анастасия переходила дорогу в неположенном месте и это повлекло за собой ДТП, а вина водителя при этом доказана не была, то денежный иск к ней вполне обоснован. Страховая компания «Согласие», выплатив страховое возмещение за повреждённое транспортное средство, действуя в рамках закона, обратилась с требованием к виновнику ДТП.