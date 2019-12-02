Борзая инспекция нарисовала себе новые права

Инспекция проверяла компанию и пришла с осмотром к предпринимателю, который с этой компанией работал. С какой стати, ведь НК не даёт инспекции права проверять контрагентов проверяемого налогоплательщика? А инспекция сама дала себе такое право, издав соответствующее письмо.

Согласно письму, инспекция могла приходить с осмотром к контрагентам проверяемой компании и даже к третьим лицам – участникам сделки.

Предприниматель пошёл в суд и дошёл до Верховного суда, который ясно сказал, что инспекция нарисовала себе полномочия, которых у неё нет:

– то, что сделала инспекция – это расширительное толкование п.1 ст. 92 НК. Но нет оснований расширительно толковать эту норму;

– инспекция может истребовать у контрагента документы – это пожалуйста. Но никакого осмотра помещений контрагента.

Если у вас на пороге вдруг появятся инспекторы, чтобы провести осмотр из-за проверки вашего контрагента, вы знаете, на что ссылаться — на Решение Верховного суда РФ от 10.06.2019 г. № АКПИ19-296.