Транспортного налога не будет, если авто стояло на учете недолго

Если регистрация автомобиля произошла до 15-го числа соответствующего месяца включительно или снятие его с регистрации произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) авто.

Если регистрация авто произошла после 15-го числа соответствующего месяца или снятие его с учета произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) авто не учитывается при определении коэффициента для расчета транспортного налога.

Таким образом, исчисление транспортного налога в случае регистрации и снятия с регистрации авто за период менее одного месяца (при регистрации и снятии с учета в период с 1 по 15 число, с 16 по 30 число, при регистрации после 15-го числа одного месяца и снятии с учета до 15-го числа следующего месяца, в один день) в отношении данных авто не производится.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-04/89269 от 19.11.2019.