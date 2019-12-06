Маркетинговые услуги за границей облагаются НДС, если они оказываются российской фирме

Иностранная фирма оказывает российской фирме услуги по организации выставки (в части рекламы) на территории иностранного государства. Что с НДС?
Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/90436 от 22.11.2019.
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 148 НК местом реализации маркетинговых и рекламных услуг признается территория РФ в случае, если покупатель таких услуг осуществляет деятельность на территории РФ.
В связи с этим маркетинговые услуги и услуги по организации выставки на территории иностранного государства с целью рекламирования товаров (работ, услуг), оказываемые иностранными организациями российской организации, являются объектом налогообложения НДС на территории РФ.