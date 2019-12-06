НДС при передаче авторских прав зависит от места нахождения покупателя

НДС облагаются операции по реализации на территории РФ.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 148 НК местом реализации услуг по передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, признается территория РФ, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ.

Что касается операций по передаче иных прав, не относящихся к правам на результаты интеллектуальной деятельности, то место реализации таких операций определяется как место нахождения продавца данных прав.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/89137 от 19.11.2019.