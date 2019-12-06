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Про выплату, которая облагается НДФЛ, но не облагается взносами

За счет средств бюджета Тульской области производятся выплаты сельским старостам и руководителям общественных самоуправлений в целях материального стимулирования их деятельности.

Облагаются ли такие выплаты НДФЛ и взносами? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/23683@ от 21.11.2019.

В статье 217 НК нет положений, предусматривающих освобождение от НДФЛ сумм денежных выплат, производимых сельским старостам и руководителям общественных самоуправлений.

Таким образом, денежные выплаты, производимые в целях материального стимулирования деятельности сельским старостам и руководителям общественных самоуправлений за счет средств бюджета Тульской области, подлежат обложению НДФЛ.

По вопросу об обложении страховыми взносами указанных выплат ФНС России направлена на согласование в Минфин позиция о том, что денежные выплаты, производимые за счет средств местного бюджета органами местного самоуправления сельским старостам в целях материального стимулирования их деятельности, не подлежат обложению страховыми взносами.

После получения ответа из Минфина налоговики обещают направить разъяснения.

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