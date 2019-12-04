Налог на прибыль в региональный бюджет потом распределяется по местным бюджетам

Уплата налога на прибыль осуществляется по месту нахождения организации и ее обособленных подразделений, в котором базируется их производственная деятельность.

Согласно статье 284 НК налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20 %. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 % (3 % в 2017 — 2024 годах), зачисляется в федеральный бюджет. Сумма налога, исчисленная по ставке 18 % (17 % в 2017 — 2024 годах), зачисляется в бюджеты субъектов РФ.

Минфин в письме № 03-03-07/89448 от 20.11.2019 поясняет, что региональные органы власти наделены полномочиями по самостоятельному установлению нормативных отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов.