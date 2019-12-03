Работников переводят на электронные трудовые книжки с 2020 года. Закон принят

Закон об электронных трудовых книжках принят сегодня Госдумой. Вместе с ним принят и второй закон, об обязанности работодателей представлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работников.

Формирование электронных трудовых книжек россиян начнется с 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Сведения о трудовой деятельности будет собирать и хранить ПФР на индивидуальном лицевом счете гражданина. Там будет указываться:

1. место работы:

наименование страхователя, сведения об изменении наименования страхователя, основание изменения его наименования (реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих изменение наименования страхователя);

регистрационный номер страхователя.

2. сведения о выполняемой работе и периодах работы:

сведения о приеме на работу с указанием (при наличии) структурного подразделения страхователя, в которое принят работник;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы);

сведения о переводах на другую постоянную работу;

сведения об увольнении, основаниях и о причинах прекращения трудовых отношений;

реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

3. информация о подаче физлицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в бумажном или электронном виде

С 1 января 2020 года работодатели обязаны ежемесячно подавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. Делать это надо будет только в случае, если есть о чем сообщать, т.е. если кто-то принимался на работу, переводился на другую должность или увольнялся. Срок предоставления сведений - 15 число.

С 2021 года работодателям станет еще хуже. Они обязаны будут сообщать о каждом событии не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

ПФР уже готовит две формы отчетности СЗВ-ТД (форма для предоставления сведений в ПФР о кадровых изменениях) и СЗВ-ТИ (форма для выдачи работнику).

Никакого переходного периода для работодателей в законах не предусмотрено. Так что получается, что в начале 2020 года всем работодателям придется сдавать информацию о работниках в обязательном порядке.