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ИП на ОСНО: принципиально новые правила по авансам

С 2020 года статья 227 НК РФ будет действовать в новой редакции. Предприниматели на ОСНО будут рассчитывать и платить авансы по НДФЛ по новым правилам.

Как было

Предприниматели не считали авансы сами. Их рассчитывала налоговая инспекция, и ИП получал уведомления с уже готовыми суммами, оставалось только заплатить. Для расчета налоговики брали данные из прошлогодней декларации 3-НДФЛ, а ИП-новички в начале деятельности должны были сдавать декларацию 4-НДФЛ с предполагаемым доходом.

Такую же декларацию нужно было сдавать если доходы ИП по сравнению с прошлым годом резко уменьшались или увеличивались (больше чем на 50%). Тогда на основе 4-НДФЛ налоговики пересчитывали авансы в меньшую или большую сторону. Авансы платили до 15 июля, 15 октября и 15 января.

Как будет

Больше никаких уведомлений из налоговой, расчетов от прошлогодних сумм и деклараций 4-НДФЛ. Все будет проще и в точности как у предпринимателей на УСН. Авансы будут считать сами предприниматели, отталкиваясь от фактических доходов за 3, 6 и 9 месяцев, и делать доплату по итогам года. Поменялись и сроки уплаты авансов, теперь это 25 апреля, 25 июля и 25 октября.

Для годового налога срок не поменялся – 15 июля следующего года.

Декларацию – НДФЛ в связи с этими изменениями скорее всего тоже поменяют. Но по итогам 2019 года пока нужно все сделать по старым правилам.

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