А вам ИФНС не насчитала налоги трижды?

В Личных кабинетах налогоплательщиков сбой. Люди жалуются, что налоговая не засчитывает сумму, которую они перечислили, в частности, по транспортному налогу. И к тому же удваивает платеж, который требуется сделать.

В одну из групп налоговиков попало видео с канала CoberTV Channel. Мужчина рассказывает, что оплатил транспортный налог 29 ноября. 2 декабря зашел проверить личный кабинет. Платеж не зачислен, а сумма налога увеличилась в два раза. «Это сбой в личном кабинете», – подтвердили мужчине по телефону налоговики. Устно пояснили, что видят проплаченную сумму, она сидит в «проведенных» и ляжет сегодня-завтра. Других начислений нет, а почему сбоит личный кабинет непонятно.

Добавим, что в комментариях к видео есть еще несколько жалоб. Денис пишет:

«Такая же беда. Только я еще в мае закинул на ЕНП (кошелек в личном кабинете), сегодня захожу и смотрю налог в 2 раза подняли, хотя должно было с кошелька сняться автоматом».

Гуля:

«У меня тоже все налоги удвоились в личном кабинете. Собиралась завтра оплатить, зашла проверить и о**енела. Мало того, что за проданную комнату в 17 году налог начислили, так еще и удвоили. Решила, что это штраф такой. Но максимальная сумма штрафа 20%».

Редакторы «Клерка» проверили свои личные кабинеты – у нас все в порядке. У вас как?