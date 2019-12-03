В Турции пока не будет налога для туристов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил принятый Великим национальным собранием (парламентом) страны закон о налогах на услуги, предусматривавший в том числе и введение налога на проживание в отелях.
«Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным», — цитирует РИА Новости сообщение администрации Эрдогана.
Возражения президента Турции не касаются налога на проживание, ему не понравился налог на услуги производителей электроэнергии.
Закон отправлен в парламент страны на доработку. Так что он еще может быть принят в новом варианте и тогда налог для туристов все-таки появится.
Ассоциация туроператоров России ранее сообщала, что плательщиками станут объекты размещения. При этом утверждалось, что оплачиваться налог надо будет как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг (питание, услуги бассейна и спа, развлечения и так далее). Налог должен был вступить в силу 1 апреля 2020 года, до конца года его ставка должна была составить 1% совокупной стоимости услуг, оказанных клиенту, в 2021 году ставка налога должна была удвоится.