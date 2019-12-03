В Турции пока не будет налога для туристов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил принятый Великим национальным собранием (парламентом) страны закон о налогах на услуги, предусматривавший в том числе и введение налога на проживание в отелях.

«Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным», — цитирует РИА Новости сообщение администрации Эрдогана.

Возражения президента Турции не касаются налога на проживание, ему не понравился налог на услуги производителей электроэнергии.

Закон отправлен в парламент страны на доработку. Так что он еще может быть принят в новом варианте и тогда налог для туристов все-таки появится.