Как будут штрафовать за нарушения по новой отчетности в ПФР

Должностным лицам, которые неоднократно нарушали сроки предоставления сведений о трудовой деятельности сотрудников в информационную систему Пенсионного фонда, предлагают выносить предупреждения.

Соответствующие поправки в КоАП Госдума приняла в первом чтении, сообщила «Парламентская газета».

Это третий закон, входящий в пакет документов по электронным трудовым книжкам

Согласно законопроекту, административная ответственность устанавливается за неоднократное (два и более раза в течение года) нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности сотрудников в информационную систему органа, осуществляющего индивидуальный (персонифицированный) учёт в системе обязательного пенсионного страхования, либо неоднократное представление неполных или недостоверных сведений.

Рассматривать дела и составлять протоколы об административных правонарушениях должен будет Роструд.

Ко второму чтению документ будет серьезно переработан. Депутаты уже заявили, что необходимы штрафы, а не просто предупреждения.