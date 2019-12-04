БухСофт нашел самого сильного защитника от ошибок

Говорят, Стенд БухСофт вызвал настоящий ажиотаж на недавней бухгалтерской конференции «УНП» в Кремлевском дворце.

Так и пишут: главным героем этого дня стал Николай Валуев (а как же лекторы, простите?).

Прославленный спортсмен и депутат посетил стенд бухгалтерской программы БухСофт, раздавал автографы, улыбался и фотографировался с бухгалтерами и другими представителями малого и среднего бизнеса.

Разработчики программы рассказывают, что она защищает бухгалтера от ошибок. То есть нужно проводить параллель: защищает кулаком Валуева. Посмотрим, как скажется рекламная кампания на отзывах о работе Бухсофта (у программы хороший рейтинг, но люди жалуются, что после перехода в Актион стало хуже).

Николай Валуев – прославленный боксер, депутат Госдумы, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», в прошлом году голосовал за поднятие пенсионного возраста.