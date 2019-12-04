Банкиры незаконно меняют владельцев счетов на своих знакомых

Громкий эпизод произошел в Москве, где обокрали мужчину 83 лет.

Пенсионер обратился в банк, сотрудница которого изменила владельца расчетного счета. Вместо пенсионера его деньгами стал владеть знакомый банкирши.

Пожилой мужчина вовремя обнаружил факт кражи крупной суммы и обратился в полицию. Там по горячим следам отыскали подозреваемых в преступлении – сотрудницу банка и ее сына. Завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по независящим от них причинам, рассказывает представитель МВД. Однако при обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается.

Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Подобные кражи происходят регулярно. В ноябре возбудили дело в отношении сотрудницы банка из Тамбова, которая похищала деньги со счетов местных пенсионеров.