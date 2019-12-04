Коллекторам закроют еще одну лазейку в законе

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Законодательный запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его можно обходить через агентский договор.

Законопроект, запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по агентской схеме, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий документ разработают в период с декабря 2019 года по январь 2020-го. Это не займет много времени, потому что требуются поправки небольшого объема.

Коллекторы хотят возвращать долги за услуги ЖКХ по агентской схеме, которая законом не запрещена, рассказал «Известиям» глава комитета по агентскому бизнесу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев. По его словам, существует категория взыскателей (управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и т.д.), которые не подчиняются профильному закону, поэтому и возникают перегибы, например листки на дверях подъездов с ФИО граждан и информацией о не уплаченной сумме.

Если в законе о деятельности коллекторов закреплен порядок их действий, то процесс досудебного взыскания профессиональными участниками рынка ЖКХ никакими нормами не регламентирован, говорят правозащитники. Жалобы от населения на неправомерные действия профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг поступают постоянно.

Кредиторы и коллекторы обязаны соблюдать закон о возврате просроченной задолженности (230-ФЗ), а вот организации, предоставляющие услуги ЖКХ — нет. По словам юристов, в законодательстве есть пробел. Непонятно, чем руководствовались депутаты, выведя УК из-под действия 230-ФЗ, хотя в изначальной версии проекта на них распространялись все ограничения. Теперь эта категория юрлиц ничем не регулируется.