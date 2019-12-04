НПД можно будет применять в 23 регионах

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект № 837124-7, который расширяет перечень регионов, где действует эксперимент по самозанятым.
С 1 января 2020 года НПД также будет действовать в Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.