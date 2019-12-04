С каких пор налоговая инспекция проводит аудиторские проверки? Таким вопросом озадачилась участница Красного уголка бухгалтера, поделившаяся вот таким письмом от ИФНС

Почему вдруг налоговики возомнили себя аудиторами, удивились многие участники группы.

А на самом деле все просто — это внутренний аудит ФНС. При проведении проверки были выявлены ошибки в декларации, которые прохлопал камеральный отдел ИФНС. Возобновить камеральную проверку невозможно. Никаких требований выставить тоже нельзя, ведь прошли все сроки. Вот и шлют такие неуклюжие письма в надежде, что ошибка будет исправлена добровольно. Если она, конечно, есть. А то ведь бывает и так:

«У меня такое же требование прилетало. В итоге выяснилось, что налоговый инспектор просто не смогла найти тот раздел в своей программе, где отображались взносы, уплаченные ИП»

Еще один вопрос заинтересовал участников группы — что может сделать ИФНС, если ошибку не исправить? Ведь выездную проверку просто так нынче не назначить.