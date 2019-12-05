Когда асфальт не облагается налогом на имущество

Относится ли асфальтированная площадка на территории организации к категории основных средств и что это — движимое или недвижимое имущество?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-05-05-01/87416 от 13.11.2019.

Согласно статьям 130 и 131 ГК к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся подлежащие госрегистрации земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Кроме того, статьей 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что под объектом капстроительства понимается здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Вопрос о том, является ли объект недвижимостью, должен решаться с учетом положений ГрК РФ на стадии разработки проектной документации и получения разрешительных документов.

При решении вопроса признания асфальтированной площадки для целей налогообложения объектом недвижимого имущества необходимо учитывать также различную правоприменительную практику по данному вопросу.

Если асфальтированная площадка не является самостоятельной недвижимой вещью (сооружением — объектом капстроительства), а является только замощением земельного участка (улучшениями земельного участка), покрытый асфальтом земельный участок не признается объектом обложения налогом на имущество.