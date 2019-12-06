Как покупателю проверить кассовый чек

На официальном сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещено мобильное приложение «Проверка кассового чека». О том, как им пользоваться, объясняет пресс-служба налогового ведомства

С помощью приложения можно получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца, а также сообщать о нарушении правил применения контрольно-кассовой техники в ФНС России.

При первом открытии мобильного приложения пользователю будет предложено персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и, предъявив штрих-код кассиру, получить свой чек, не называя при этом своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится.

Для удобства получения электронного чека можно использовать абонентский номер - номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Для того, чтобы в личной карточке появился штрих-код с обезличенными данными о пользователе и номере телефона, необходимо в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер телефона, на которое установлено приложение.

Получив кассовый чек, потребитель сможет легко проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в налоговую службу. Для этого нужно вручную ввести данные кассового чека в специальные поля приложения или сканировать QR-код чека, и отправить соответствующий запрос. Сверив полученные данные с информацией автоматизированной системы учета выручки, приложение отобразит результата проверки.

В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных налоговой службы, или отсутствием информации о произведенном расчете, мобильное приложение позволяет направить сообщение в ФНС России о допущенном нарушении. Кроме того, сообщение может быть направлено в случаях: