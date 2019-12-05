В какой отрасли больше платят

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.

Это следует из исследования портала HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

И по размеру зарплат, и по темпам их роста первую строчку рэйтинга занимает отрасль информационных технологий. Специалисты этой сферы получают в среднем по стране 91,2 тыс. рублей в месяц, причем в этом году их заработок увеличился на 6,5%. Также одни из самых высоких темпов роста зарплат – в розничной торговле (+6,5% за год, как и в IT), в финансовом секторе (5,3%) и b2b услугах (5,2%). Медленнее других в 2019-м увеличивались заработки в медицинской и фармацевтической сферах, строительстве (по 1,2%) и химпроизводстве (1,3%). В других отраслях зарплаты росли в пределах 2,8–4,4%.

На втором месте по уровню зарплат медицина. Средняя зарплата в отрасли составляет 80 тыс. рублей, уступая только IT. Следом за медиками идут строители, получающие 74 тыс. рублей. Правда, как говорилось выше, в этих сферах размер дохода индексируется минимально.

Самые скромные зарплаты среди 14 ключевых отраслей, выделенных в исследовании, оказались у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга — в среднем 46,7 тыс. рублей. На 13-м месте финансовый сектор (56 тыс. рублей), на 12-м — розничная торговля (59 тыс. рублей). Т.е. несмотря на высокий темп роста зарплат, розница по прежнему платит работникам мало.