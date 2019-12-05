Как будут считать налог на имущество в следующем году

С налогового периода 2020 года для исчисления налога на имущество физлиц во всех регионах, кроме Севастополя, будет использоваться кадастровая стоимость. Об этом предупреждает пресс-служба ФНС.

Переход на такой расчет налога осуществлялся поэтапно. Законы о применении кадастровой стоимости для исчисления налога приняты в 84 субъектах РФ. Так, в 2016 году такой расчет был применен в 28 регионах, в 2017 году – в 49 регионах, в 2018 году – в 63 регионах, а в 2019 году – в 70 регионах. В 2020 году налог исходя из кадастровой стоимости недвижимости физлиц будет рассчитан в 74 регионах, а в 2021 году – в 84 регионах.

При переходе к использованию кадастровой стоимости в качестве налоговой базы применяются следующие правила:

для всех жилых домов, квартир и комнат действует необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости для 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м, соответственно;

для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка;

в первые три года при расчете налога применяются понижающие коэффициенты: в первый год - 0,2, во второй - 0,4, и в третий - 0,6;

начиная с третьего года применения в регионе кадастровой стоимости сумма налога не может вырасти более чем на 10%. Исключение - объекты торгово-офисного назначения;

для 16 категорий физлиц действуют льготы, освобождающие их от уплаты налога по одному объекту налогообложения каждого вида, неиспользуемому в предпринимательской деятельности. Например, за один жилой дом, квартиру, гараж и т.п.

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