Принят закон о расширении эксперимента по самозанятым

Штатный отвечальщик Минфина просто не дочитал закон. Потом дочитают и мнение изменят. ...
Точка действительно хороша. Но если им не понравятся ваши операции и вам "прилетит" запрос по 115...
Общественный транспорт всегда убыточен и не может существовать без дотаций местных властей. В про...
Зачем самодостаточной беременной женщине не позднем сроке Михаил? Она и сама эту тему замутит :)...
Полезная статья. Когда два года назад открыли ООО, выбрали после всех раздумий банк СДМ , поэтому...
Спасибо.))))) Про резерв сомнительный - обязательный точно? Я то думал, что это по желанию....
а где прикажете учитывать Резерв по отпускам? Ведь он обязателен в бухучете....
Если брать учет маленьких организаций, то базовая версия, с бесплатным обновлением- самое бюджетн...
Понятно. Пришла пора делать ноги/рвать когти/путать следы. И как с такими людьми иметь дела???...
со временем, если коробочники, цены не снизят, облачники набрав клиентов, взвинтят цены....
Пост блеск, я прям до слез
Кстати, у нас намного больше, если уж о Генштабе зашла речь :) И мы провели ребрендинг - теперь м...
Для официальных документов можно обойтись без красивых фраз. Для чего Вы, Владимир "раскачиваете...
Не встречала исчезновения текста без смайликов ;)
О,моралисты подтянулись)))
Если уже есть коробочная версия, за которую заплачены все те большие деньги, упомянутые в статье,...
он и без смайликов рандомно пропадает.
Пригожинские это как ольгинские и сколковские, только пригожинские. Вы, главное, не перепутайте о...
можно. но недолго.) и не в последний день сдачи деклараций....
Спасибо авторам..... Прям меня даже мат по поводу графика отпусков отпустил. Но ненадолго, думаю ...
это из=за смайлика. Из-за него иногда текст обрезается
Здравому смыслу места нет.Странно. Пишу коммент, а видно только начало....
Всё по закону: теплоход - недвижимость, а не транспорт.
у меня в офисе иногда отключается электричество. Некоторые паникуют. А мне это не мешает работать...
Феодал и есть.А мы все - крепостные...Хотя нет, о крепостных заботится их непосредственный владел...
Федеральный бюджет не хочет делиться с местными на поддержание туристической привлекательности. А...
"автобусный парк живет на налоги"....Т.е., когда мы, всей гурьбой вваливаемся в автобусы и отдаем...
Вы только что озвучили концепцию "оседлого бандита" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D...
обожжжжжаю Минфин!Люблю его до посинения!
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у меня коробка и УТ и БП, но облако БП пробовала у знакомых, мне понравилось, удобно, что везде е...
Хочу - положу на шкаф. Пусть лежит. есть не просит. каждый месяц платить не надо. Да! и если инте...
а зачем?к тому же, в законодательстве невозможно дать критерии фирм-однодневок.ИБО! какие бы крит...