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Принят закон о расширении эксперимента по самозанятым

Сегодня в третьем, окончательном, чтении был принят законопроект № 837124-7 о самозанятых.

Таким образом, с 2020 года применять НПД можно будет еще в 19 регионах:

  • Санкт-Петербурге;
  • Воронежской области;
  • Волгоградской области;
  • Ленинградской области;
  • Нижегородской области;
  • Новосибирской области;
  • Омской области;
  • Ростовской области;
  • Самарской области;
  • Сахалинской области;
  • Свердловской области;
  • Тюменской области;
  • Челябинской области;
  • Красноярском крае;
  • Пермском крае;
  • Ненецком АО;
  • Ханты-Мансийском АО — Югра;
  • Ямало-Ненецком АО;
  • Республике Башкортостан.
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