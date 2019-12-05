Обязана ли обособка открывать расчетный счет?

Неужели обособленные подразделения обязали открывать расчетные счета? Такой вопрос задали в Красном уголке бухгалтера. Автор темы получила информационное письмо из налоговой и поняла его именно так.

«Абзац первый пункта 10 статьи 431 Налогового кодекса уточнен в части обязательного условия о наличии у обособленного подразделения открытого счета в банке в целях представления плательщиками ст раховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, расчетов по страховым взносам по месту нахождения обособленных подразделений организации, которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц», — указано в письме.

Так надо ли открывать расчетный счет и наделять обособку полномочиями по выплате зарплаты?

Однако коллеги автора темы успокоили.

«Это вы сами решаете, открывать счет в банке на имя ОП или нет. Точно так же, как и наделять его полномочиями по начислению з/п или нет. Взносы будут перечисляться по месту нахождения ОП при одновременном выполнении двух условий: 1. з/п начисляется в ОП. 2. На имя ОП открыт счет в банке. Если хотя бы одно из них не выполняется, взносы перечисляются (и отчетность подается) по голове», — объяснил Сергей Верещагин.

Т.е. если раньше было только одно условие для уплаты взносов по месту обособки (наделением полномочиями по начислению зарплаты), то теперь добавилось второе. И только при наличии сразу двух условий, взносы платит сама обособка, она же и сдает расчет по страховым взносам.