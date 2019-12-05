К такому судьба меня не готовила. Я хочу стать ИП или самозанятым (или уже вляпался)

Цифровая ФНС сделала скучные страницы для тех, кто забивает в интернете фразу «Я хочу стать ИП» или «Хочу стать самозанятым гражданином». Информация есть, но она неполная, непонятная – надергали из сухого закона, аж мозг кипит. При этом вы наслышаны от друзей или сами подозреваете: система устроена так, чтобы вас максимально запутать, а беспокоиться и платить за вынужденные ошибки неохота.

Мы предлагаем заплатить один раз (и действительно немного) за полный курс для предпринимателей и самозанятых, который сегодня открылся в Центре обучения «Клерк».

Сейчас действует скидка в 50 % и весь курс временно стоит 1500 руб.

Купить курс за 1500 вместо 3000 руб.

За эти деньги вы получите сразу всю информацию об обязанностях и правах ИП и самозанятого, который хочет вести бизнес и не нервничать. Это онлайн-формат: смотрите и слушайте, когда и где удобно. А в конце пройдите тест и получите сертификат.

О чем курс

• как ИП зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения;

• как проводить расчеты с клиентами;

• как платить налоги и взносы;

• как перейти на налоговые каникулы;

• как разбираться в отчетности;

• каких проверок ждать;

• о чем нужно помнить самозанятым и тем, кто планируем ими стать: документы, расчет, плюсы и минусы;

• какую пенсию получат самозанятые;

• что нового по самозанятым в 2020 году.

Все подводные камни: с чего начать, как платить меньше налогов, как не привлекать внимание проверяющих, как не проштрафиться.

Автор курса – Член Российского союза аудиторов Людмила Ганичева. Посмотрите ее презентацию: