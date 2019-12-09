Собираетесь перейти на ЕСХН? Не забудьте уведомить налоговую

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на единый сельскохозяйственный налог с 2020 года, должны уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП не позднее 31 декабря 2019 года, Такое условие указано в статье 346.3 Налогового кодекса РФ.

Вновь зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе подать в налоговый орган уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения одновременно с документами на государственную регистрацию или в течение 30 календарных дней со дня постановки на налоговый учет.

Форма уведомления о переходе на единый сельскохозяйственный налог утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

Налогоплательщики, не уведомившие налоговую инспекцию о переходе на единый сельскохозяйственный налог в указанный срок, не смогут применять этот режим налогообложения.