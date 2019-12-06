Инвестор «Банки.ру» ответил на претензии его основателя обвинениями

Инвестор «Банки.ру», американский фонд Russia Partners, обвинил основателя проекта в конфликте интересов. О позиции акционера компании в корпоративном конфликте стало известно впервые, пишут «Ведомости».

Американский фонд Russia Partners, которому принадлежат 40,2% крупнейшего независимого банковского и финансового портала «Банки.ру», обвинил основателя компании в конфликте интересов. Фонд считает, что основатель портала заключил контракт со своей же фирмой на поставку контента по завышенной цене.

«Аффилированность одного из основателей с юрлицом, предоставляющим услуги на нерыночных условиях, может рассматриваться как конфликт интересов».

Ильин-Адаев жаловался, что Russia Partners пытаются «убрать» из бизнеса его и его супругу Елену Ищееву, которым, вместе с несколькими миноритариями, принадлежат 59,8% проекта.

Суть акционерного конфликта — в структуре бизнеса «Банки.ру». Это не только финансовое СМИ, но также сервис по продаже финансовых, страховых и телекоммуникационных продуктов. Три года назад лицензию СМИ компания передала отдельно созданному юридическому лицу ООО «Банковские новости». Ильин-Адаев оформил его на себя и стал гендиректором. Сам он объяснил изменения законом о СМИ, который запрещает иностранцам владеть более чем 20% в российских медиа.

Основное юрлицо «Банки.ру» — ООО «Информационное агентство «Банки.ру» — заключило с ООО «Банковские новости» контракт на поставку контента. По словам Ильина-Адаева, такая схема работала до середины этого года, пока он не получил уведомление от гендиректора «Банки.ру» Динары Юнусовой, что компания расторгает контракт на закупку контента. Основатель портала считает, что Юнусова пошла на это под давлением Russia Partners. Контракт был заключен, когда обе компании возглавлял Ильин-Адаев, и он провел сделку без должного одобрения ООО «Информационное агентство «Банки.ру», как того требовал устав компании, утверждает Александр Лупачев из Russia Partners.

Три года фонд не знал о «договоре с заинтересованностью», и стал принимать меры только после проверки аудиторов, добавил он. Ильин-Адаев подтвердил «Ведомостям», что Russia Partners не подписывал резолюцию о покупке контента, но он считает, что фонд «заиграл» этот вопрос, а создание отдельной компании согласовывалось с Лупачевым. «Никакой прибыли у «Банковских новостей» не было и нет. Поэтому обвинения в незаконном обогащении выглядят просто дико», — заявил основатель «Банки.ру». По данным СПАРК, выручка «Банковских новостей» в 2018 году составила 64,3 млн рублей, чистый убыток — 4,2 млн рублей.

Действующий гендиректор «Банки.ру» Динара Юсупова уведомила Ильина-Адаева о расторжении договора с октября 2020 года и аренды помещений с 13 февраля 2020 года, сообщил основатель проекта. Юсупова, что действует в «парадигме устава». Отказываться от контента «Банки.ру» не планируют. «Эти действия направлены на оптимизацию: контент можно производить эффективнее и дешевле», - отметила Юсупова.

Russia Partners приобрел долю в «Банки.ру» в 2013 году у инвестиционной группы «Финам». По данным Forbes, сумма сделки составила около $6 млн.