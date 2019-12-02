В Банки.ру творится жесть

Коллеги по цеху – крупнейший сайт Банки.ру – в центре акционерного скандала. О проблемах с инвесторами рассказал владелец и основатель сайта Филипп Ильин-Алдаев, который поднял с нуля свой проект, а теперь теряет контроля над ним. Подробности Ильин-Алдаев выложил на своей странице в Facebook.
«Инвесторов высокой квалификации отличает выдержка и терпение – они не идут на тебя сразу с открытым забралом, атака должна быть хорошо подготовлена.Ильин-Алдаев рассказывает о сговоре Russia Partners и генерального директора Динары Юнусовой, которую он когда-то сам и принимал.
Три года назад мы передали наши лицензии СМИ в отдельное юридическое лицо – «Банковские новости». По закону иностранные компании не могут владеть больше 20% в СМИ, а у Russia Partners в «Банки.ру» сейчас 40%.
Я предложил оформить «Банковские новости» на себя, и по-прежнему считаю это справедливым: Банки.ру – мой проект, и за материалы, которые публикуются на сайте, я готов отвечать лично. По сути, замена юридического лица - чисто техническая процедура, но она позволила соблюсти требования закона.
Это не было моей ошибкой – в той ситуации это был самый очевидный ход. Но это предоставило Russia Partners отличную возможность для атаки. Полгода назад я узнал, что резолюция, разрешающая Банки.ру покупать контент у «Банковских новостей», до сих пор не подписана американцами. Договор есть, новости публикуются, деньги платятся, люди в редакцию приходят и уходят, а разрешения на уровне холдинговой компании нет. Про него технично «забыли». То есть еще три(!) года назад, американцы четко знали, куда будут бить, и сейчас методично начинают реализовывать этот план.
Зачем им это? Чтобы убрать нас с Еленой из бизнеса, несмотря на принадлежащие нам 60% акций», – пишет Ильин-Алдаев.
«…получили официальное уведомление от генерального директора Банки.ру Динары Юнусовой о предстоящем расторжении контракта, а также о том, что 13 февраля 2020 года редакция должна покинуть офис Банки.ру. Ни секунды не сомневаюсь, что после того, как мы потеряем право находится в офисе как представители редакции и «Банковских новостей», нас уволят и как сотрудников Банки.ру – такое право есть у генерального директора. Я же могу разорвать контракт с CEO только при согласии второго акционера, Russia Partners, под диктовку которого и проходят все последние действия».Вот как прокомментировал ситуацию Михаил Жуховицкий, автор блога на «Клерке»:
«Да, у Филиппа и Елены сейчас не самая приятная ситуация. Они восприняли инвестора как партнера. Расслабились. И их выкинули. Но, честно, говоря, я не вижу в этом трагедии. И вот почему:
1. Инвестор банки.ру допустил ошибку, которой нельзя допускать в банковской отрасли. Они создали ситуацию, при которой сор вынесли из избы. Банки – это консервативная отрасль, которая не терпит публичных скандалов и токсичности. В крупных банках всё всегда хорошо: нанотехнологии, стабильность, светлое будущее. Размещать рекламу на площадке, вокруг которой идет грызня – сомнительно. Лучше подождать, пока всё уляжется.
2. В банковской сфере первостепенен личный бренд. Верят не организации, верят приличному человеку. Филипп – это бренд. Всё банковское сообщество знает его лично. Уважают и ценят. Весь его стиль жизни и философия олицетворяют банковское дело. Филипп в доску свой. Только на этом бренде вполне можно сделать новую реинкарнацию банки.ру. Для какого-нибудь Сбербанка или ВТБ не составит никаких проблем стать генеральным спонсором такого проекта. И с такими инвесторами проблем уже не будет, им просто не нужны деньги.
3. Инвесторы банки.ру и новый гендир – никто и звать их никак. Допускаю, что с этого момента ряд банков перестанет поддерживать общение с журналистами портала и руководителями. Просто потому, что верили на слово Филиппу, что конечный материал будет именно таким, как они заранее договорились. Взять и быстро наработать доверие и авторитет просто невозможно. Для банкиров банки.ру отныне это просто какие-то американцы и никому не известный ставленник-гендир.
4. Банки.ру – это, прежде всего, форум. Да-да, такая старая, древняя штука, на которой общаются люди. И если авторитетный костяк этих людей, всего человек 30, призовет сообщество уйти на новый форум, так оно и произойдет».