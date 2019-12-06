Сдался. Сбербанк присоединяется к налоговому мониторингу

С 1 января 2020 года Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу.

В рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг крупнейший банк страны разработал специальный налоговый портал. Выбранная банком модель информационного взаимодействия построена на принципах цифрового налогового администрирования.

«Мы меняемся, потому что меняется мир вокруг нас. Он становится цифровым. На первое место выходят технологии, которые трансформируют и модели бизнеса, и модели контроля. Скорость, точность и высокий уровень сервиса – вот, что позволит нам гарантировать высокое качество государственного налогового контроля. В этом смысле налоговый мониторинг для нас эффективный инструмент достижения поставленной цели», – подчеркнул руководитель ФНС России Михаил Мишустин.

Новая технологическая платформа обеспечит Налоговой службе онлайн-доступ к данным налогового и бухгалтерского учета банка. Также для налогового инспектора станут доступны расширенные функции прогнозирования и факторного анализа налоговой базы. Банк, со своей стороны, сможет получать мотивированные мнения налогового органа по планируемым и совершенным сделкам. При этом продолжительность закрытия налогового периода сократится в три раза.

«Налоговый мониторинг сегодня – это современная форма налогового контроля, успешно внедренная ФНС России и направленная на развитие партнерских отношений с бизнесом. Такая модель сотрудничества соответствует концепции сервисного государства и является примером совершенствования системы государственного управления в России», – отметил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Расширенное взаимодействие со Службой позволит не только в десятки раз увеличить скорость проверки миллионов транзакций, но и обеспечит максимальную точность налогового контроля и своевременную уплату налогов и сборов. Такой подход даст банку определенность в отношении фискальной нагрузки и существенно сократит административные издержки за счет отказа от традиционных проверок.

К налоговуму мониторингу уже присоединился Альфа-банк. С нового года перейдет еще и банк «Дом.РФ».