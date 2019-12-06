ФНС сократит единый расчет по страховым взносам

ФНС будет уменьшать число показателей в едином расчете по страховым взносам. Об этом сообщил сегодня Глава Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС РФ Михаил Сергеев на «Дне Бухгалтерии», пишет buh.ru.

Представитель ФНС напомнил, что с отчетности за первый квартал 2020 года вводится новая форма расчета по страховым взносам, утвержденная приказом от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@. По сравнению с применяемой в настоящее время формой расчета, число показателей в новой форме снижено на 30%.