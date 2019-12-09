Тинькофф банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф банк запустил приложение, через которое клиенты смогут записаться к врачу или в салон красоты, заказать продукты или цветы и решить другие свои задачи. Эта технология уже прижилась в Китае.

Суперприложение объединяет в себе функции онлайн-банка и потребительские сервисы. Сегодня, 9 декабря оно уже доступно части пользователей iOS и в ближайшие дни будет раскатано на всех пользователей iOS, а затем и для Android, пишет пресс-служба банка.

В первой версии суперприложения «Тинькофф» клиенты смогут записаться на прием к врачу, в салоны красоты, на квесты или заказать уборку, до конца года будут добавлены услуги покупки косметики и заказа цветов, говорится в сообщении банка. Сначала услуги будут доступны в крупных городах, позднее появятся в других населенных пунктах России. Постепенно в суперприложение планируется добавить все виды онлайн-ретейла, фитнес, доставку готовой еды, автоуслуги и т.д. Суперприложение будет персонализированным, а искусственный интеллект сможет предугадывать потребности пользователя.

«Обнаружив, что человек покупает свадебные кольца, мы покажем ему в «Историях» или через голосового помощника Олега предложения, которые также могут быть ему интересны. Например — подборку лучших ресторанов с банкетными залами, свадебные товары и лучших кондитеров, которые делают свадебные торты на заказ», — отметил старший вице-президент банка Артем Яманов, слова которого приводятся в сообщении банка.

Голосовой помощник Олег, через которого можно будет управлять всеми сервисами суперприложения, станет для пользователя персональным финансовым консьержем. Его базовой функцией станут финансовые консультации — Олег, в частности, будет консультировать клиентов о том, как копить и приумножить деньги. Впрочем, Олега не все клиенты банка понимают и одобряют

За счет интеграции с компаниями-партнерами суперприложение охватит все сферы жизни современного человека, связанные с финансами и услугами, сообщила пресс-служба. Ключевым элементом супераппа станет собственный маркетплейс — магазин мини-приложений внутри суперприложения, к которому смогут подключаться внешние партнеры. Таким образом, суперприложение «Тинькофф» — это одновременно и свой внутренний AppStore с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами, отметил Яманов.