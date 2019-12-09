Вернуть страховые взносы будет проще. Готовы поправки в НК

Некоторые нормы статей 78 и 79 НК, регламентирующие зачет и возврат страховых взносов, признают утратившими силу.

Соответствующий проект размещен на федеральном портале.

Сейчас компания не может вернуть излишне уплаченные страховые взносы, если ПФР уже успел разнести их по индивидуальным лицевым счетам сотрудников.

Это ограничение из Налогового кодекса уберут, причем задним числом. НК в редакции этого проекта будет действовать с 1 января 2017 года.

Напомним, причиной внесения таких поправок стало Постановление Конституционного суда №32-П/2019.

Судьи отметили, что хоть сумма и отражена на ИЛС сотрудника, но ведь пенсия у него еще не наступила, а значит переплаченные взносы при ее расчете не учтены. А раз так — можно их вернуть работодателю.