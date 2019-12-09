Главе УФНС предъявили обвинение

Руководителю управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как выяснило следствие, с апреля по ноябрь текущего года Родионов вымогал и получал от коммерческой организации взятки в обмен на занижение показателей проверки в ее пользу. Кроме того, за чиновником были замечены другие незаконные действия. При передаче очередного транша чиновник и его посредник были задержаны в одном из архангельских кафе.

Во время обысков у Родионова и его близких изъято более 10 миллионов рублей.