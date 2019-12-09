1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции

ИП на УСН «Доходы минус расходы» дополнительные взносы в виде 1% от дохода свыше 300 тыс.рублей нужно платить по формуле: (доходы - расходы - 300 тыс.руб) х 1%. ФНС с этим не соглашалась.

Предприниматели вели себя по-разному: кто-то боялся проверок и считал, как хочет ФНС, а кто-то был смелее.

Таким оказался наш клиент из Башкирии, рассказывает налоговый консультант Марат Самитов.

«При этом он уже заплатил излишек в бюджет. Мы написали заявление о возврате излишне перечисленной суммы. 4 сентября налоговый орган его получил, а 11 сентября выдал отказ о возврате переплаты в 63 тыс. рублей. Мы написали жалобу в вышестоящий налоговый орган, и спустя примерно месяц получили положительное решение. То есть мы вернули 63 тысячи рублей в бюджет предпринимателя в досудебном порядке. Он на седьмом небе от счастья, потому что не пришлось тратиться на юристов и дальше ждать денег.

Это очень хорошее решение, потому что в нем управление ФНС руководствовалось сложившейся судебной практикой, не встало в позу и не стало доводить дело до суда. И если вы все еще боитесь возвращать свои деньги, то абсолютно неправильно делаете. Не бойтесь налоговых проверок, пишите заявление и возвращайте излишне уплаченные деньги из бюджета».

Напомним, в письме ФНС № БС-4-11/19262@ от 23.09.2019 налоговики обещали наконец-то перестать судиться с ИП и смириться с позицией расчета взносов с учетом расходов при условии, что дело № А60-65115/2018 завершится в пользу ИП.

После вынесения решения по указанному делу налоговые органы будут руководствоваться при реализации своих полномочий данным решением начиная со дня его размещения в полном объеме на официальных сайтах в сети Интернет либо со дня его официального опубликования в установленном порядке, обещает ФНС.

29 октября ВС рассмотрел кассационную жалобу налоговиков по этому делу и вынес определение в пользу индивидуального предпринимателя.