Бухгалтеры жалуются на очередной сбой в программе ФНС

Опрос «Клерка» показал, что бухгалтеры продолжают сталкиваться с программными сбоями в ФНС. Очередной такой сбой обсуждают в Красном уголке бухгалтера на Фейсбуке.

«А у кого-нибудь получилось получить выписку по налогам по ТКС в ближайшее время? 3.12 отправила запрос в СБИСе до сих пор висит в отправленных...», — спросила коллег Ольга.

Оказалось, что это общая проблема. Ответы на запрос выписки приходят через несколько дней, а то и недель.

Вот что ответила техподдержка Наталье:

«С 13 ноября проблемы с их программой. Она выборочно сама реагирует и отвечает. Руками не могут ничего сделать. Сказали ждать»

А в некоторых инспекциях официально делают вид, что все нормально, но по секрету сообщают налогоплательщикам о сбое.

При этом требования от налоговой приходят как обычно, не задерживаются. Да и деньги налоговики списывают со счетов без задержек.