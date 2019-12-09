Бухгалтеры жалуются на очередной сбой в программе ФНС

Опрос «Клерка» показал, что бухгалтеры продолжают сталкиваться с программными сбоями в ФНС. Очередной такой сбой обсуждают в Красном уголке бухгалтера на Фейсбуке.
«А у кого-нибудь получилось получить выписку по налогам по ТКС в ближайшее время? 3.12 отправила запрос в СБИСе до сих пор висит в отправленных...», — спросила коллег Ольга.
Оказалось, что это общая проблема. Ответы на запрос выписки приходят через несколько дней, а то и недель.
Вот что ответила техподдержка Наталье:
«С 13 ноября проблемы с их программой. Она выборочно сама реагирует и отвечает. Руками не могут ничего сделать. Сказали ждать»
А в некоторых инспекциях официально делают вид, что все нормально, но по секрету сообщают налогоплательщикам о сбое.
При этом требования от налоговой приходят как обычно, не задерживаются. Да и деньги налоговики списывают со счетов без задержек.