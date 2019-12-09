Скам - самый популярный способ мошенничества

«Лаборатория Касперского» сообщает о резком всплеске активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления (так называемый скам).

«Наблюдается бум скама — мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление: выигрыш, вознаграждение за участие в акции или прохождение опроса, социальные выплаты и т.д.», — цитирует сообщение пресс-службы РБК.

Для получения обещанной суммы жертве мошенничества предлагается оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж». Как правило, его величина небольшая. Однако в итоге пользователи никаких поступлений не получают, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

В «Касперском» сообщили, что во второй половине текущего года потенциальная сумма ущерба от скама составила более 7 млрд руб. В среднем «комиссия», которую преступники требуют от пользователей, составляет 200 руб. К тому же люди рискуют сохранностью своих платежных данных в том случае, если они их вводили при оплате.

Просьба оплатить «комиссию» возникает далеко не сразу, уточняют специалисты. Это происходит на той стадии, когда пользователь уже представляет, как сможет распорядиться деньгами, которые вот-вот свалятся им просто так.

В 2019 году скамеры расширили масштаб своей деятельности. Теперь помимо электронной почты они использую и другие платформы: социальные сети, видеосервисы, блоги и прочее.