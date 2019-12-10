Как организациям оформить льготу на транспортному и земельному налогам

Организации направляют запросы в ФНС с целью получения разъяснений относительно льгот по транспортному и земельному налогам в 2020 году.

ФНС в письме № БС-4-21/24690@ от 03.12.2019 сообщает, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган заявление о льготе.

При этом в течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогам, если региональным или местным законом не предусмотрено иное.

Нормы НК не связывают уплату авансовых платежей по налогам и применение налоговых льгот с обязательным представлением заявления о льготе и получением уведомления о предоставлении налоговой льготы до окончания срока уплаты авансовых платежей по налогам за первый квартал налогового периода.

В то же время необходимо понимать, что с 01.01.2021 налоговые органы передают налогоплательщикам по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств / земельных участков сообщения об исчисленных суммах налогов.

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в т.ч. результатов рассмотрения заявления о льготе.

Таким образом, если налоговый орган на дату составления сообщения не обладает информацией о предоставленной налоговой льготе, в сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без учета этой льготы.

В дальнейшем компания вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения представить пояснения или документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот, в частности заявление о льготе за соответствующий период, если ранее оно не направлялось.

Если по итогам рассмотрения налоговым органом пояснений или документов будет выявлена недоимка по налогу (например, в связи с тем, что налогоплательщик не представлял в налоговый орган заявление о льготе либо получил сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы, при этом фактически учитывал налоговую льготу и это привело к занижению суммы уплаченного налога), налоговый орган направляет налогоплательщику требование об уплате налога и принимает меры по взысканию недоимки.