Когда стипендия облагается НДФЛ

Пунктом 11 статьи 217 НК установлено, что не подлежат обложению НДФЛ следующие доходы:
· стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, слушателей подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования, слушателей духовных образовательных организаций, выплачиваемые указанным лицам этими организациями;
· стипендии Президента РФ;
· стипендии Правительства РФ;
· именные стипендии, учреждаемые федеральными, региональными и местными властями;
· стипендии, учреждаемые благотворительными фондами;
· стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению ЦЗН.
Освобождение от налогообложения стипендий, выплачиваемых обучающимся лицам по дополнительным профессиональным программам, пунктом 11 статьи 217 НК не предусмотрено, и указанные доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/88350 от 15.11.2019.