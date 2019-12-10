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Когда стипендия облагается НДФЛ

Пунктом 11 статьи 217 НК установлено, что не подлежат обложению НДФЛ следующие доходы:

· стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, слушателей подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования, слушателей духовных образовательных организаций, выплачиваемые указанным лицам этими организациями;

· стипендии Президента РФ;

· стипендии Правительства РФ;

· именные стипендии, учреждаемые федеральными, региональными и местными властями;

· стипендии, учреждаемые благотворительными фондами;

· стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению ЦЗН.

Освобождение от налогообложения стипендий, выплачиваемых обучающимся лицам по дополнительным профессиональным программам, пунктом 11 статьи 217 НК не предусмотрено, и указанные доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/88350 от 15.11.2019.

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