НДФЛ для богатых. Госдума решила вопрос с повышенным налога

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Информация об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента, пишет «Лента. ру».

Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ. В первом под высоким подразумевался доход более 24 миллионов рублей в год. Для него НДФЛ предлагалось поднять до 18 процентов.

Коммунисты разработали более сложную формулу. Для граждан с доходом менее 100 тысяч рублей в год НДФЛ должен был опуститься до пяти процентов. У тех, чей доход составляет от 100 тысяч до трех миллионов рублей в год, предложено было собирать пять тысяч рублей плюс 13 процентов. Со следующей категории с доходами до 10 миллионов рублей предлагалось взимать фиксированный платеж в 382 тысячи рублей и 18 процентов от суммы, превышающей три миллиона.

А с граждан с доходом выше 10 миллионов авторы законопроекта хотели получить 1,642 миллиона рублей плюс 18 процентов от суммы выше пороговой.

Как объяснили в думском комитете по бюджету и налогам, сборы НДФЛ в России растут и без этого, а введение плоской шкалы со ставкой 13 процентов поспособствовало легализации оплаты труда многими работодателями. Также депутаты напомнили, что президент и правительство неоднократно подчеркивали необходимость обеспечить стабильность налоговой системы.

В заключении комитета содержится и опасение, что прогрессивная шкала ставок налога может привести к уклонению от его уплаты и, как следствие, снижению собираемости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что власти думают над освобождением малообеспеченных семей от НДФЛ. Она сказала, что сама является сторонницей такой идеи, но видит опасность в том, что при ее реализации можно скатиться к популизму.