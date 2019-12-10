Четырехдневной рабочей недели в ближайшее время не будет

Обсуждение перспектив введения в России четырехдневной рабочей недели отложено на неопределенный срок.

Консультации по этому вопросу должны были пройти в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако, как выяснили «Известия», они так и не состоялись.

Подтвердили информацию и в российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК). Там сказали, что вопрос не успели рассмотреть из-за высокой загруженности рабочих групп. Новая дата консультаций не назначена — она «будет определена с учетом готовности социальных партнеров» (союзов работодателей и профсоюзов), добавили в РТК.

Вопрос о сокращении рабочей недели перешел к российской трехсторонней комиссии после того, как его по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева рассматривал Минтруд. О том, что четырехдневка может быть перспективной, глава кабмина заявил еще в июне, когда выступал на Международной конференции труда. Вернувшись из Женевы, Дмитрий Медведев официально поручил изучить идею Министерству труда.

В самом докладе Минтруда о четырехдневке четкого за или против в отношении инициативы не читалось. С одной стороны, может вырасти производительность, у граждан будет больше времени на семью и занятия спортом, но с другой — есть риск повышения издержек и, следовательно, себестоимости продукции, рассуждали чиновники.

К дискуссии подключалось и Минэкономразвития: там говорили, что новый режим работы можно опробовать на одном из предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Но пока ни в одной из компаний на это не согласились.