Бывшему главбуху по субсидиарке присудили 97 млн рублей

97 миллионов рублей налоговых долгов строительной компании намереваются взыскать с ее бывшего главного бухгалтера, который уволился в 2011 году.

Речь идет о московском ООО «Спринклер», которое находится в стадии банкротства (дело № А40-161770/2014).

Фирма задолжала налогов, штрафов и пени по итогам выездной проверки за 2009 – 2011 годы на 97 млн рублей.

Конкурсный управляющий привлек к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, среди которых – бывший главбух Владимир Цыбин и бывший директор Анатолий Рыжков.

Главбух обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, но оспорить решения предыдущих судов не удалось.

Ответственным за ведение и организацию бухгалтерского и налогового учета в этом ООО был именно Цыбин, говорится в постановлении суда. Это было его основное место работы с зарплатой 30 тыс рублей.

На допросе в ИФНС он подтвердил, что фактически ряд субподрядных организаций (по которым налоговики убрали расходы и вычеты) не привлекались к выполнению работ.

Бухгалтерский учет велся в программе 1С, по получению документов, передаваемых ему руководством, все отражалось в соответствующих регистрах, на основании чего составлялись налоговые декларации.

В Постановлении суда говорится:

Являясь ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе, Цыбин В.А. включал в налоговые и бухгалтерские регистры заведомо недостоверную информацию, на основании которой им составлялись налоговые декларация для представления в налоговый орган. Таким образом, Цыбин В.А. осознанно ежеквартально отражал в налоговом учете Общества операции по вышеуказанным контрагентам, составлял недостоверную отчетность и сообщал об этом Рыжкову А.Я., вместе с Рыжковым А.Я. подписывал бухгалтерскую отчетность. Действия Цыбина В.А. и Рыжкова А.Я. были согласованны и направлены на реализацию общего намерения - причинение ущерба бюджетной системе РФ.

Как утверждает суд, из-за действий главбуха фирме досчитали много налогов по итогам выездной. А так как главбух не докладывал учредителям ООО о фактах составления недостоверной отчетности, учредители не могли принять никаких мер. А когда акт ВНП был готов, компания не смогла осилить такую сумму налогов и стала банкротом.

Цыбин В.А. является контролирующим должника лицом, отражал заведомо недостоверную информацию в бухгалтерском и налоговом учете Общества, соответственно Цыбин В.А. подлежит привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника, решили суды.