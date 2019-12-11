Налоговики запрещают уменьшать УСН на сумму пособий по уходу за ребенком

Читательница нашего форума получила из ИФНС требование доплатить налог по УСН. Причина — якобы неправомерное принятие к вычету суммы пособия по уходу за ребенком, которое выплачивается сотруднице.

Дело в том, что это пособие не возмещается из ФСС. Компания просто платит взносы на соцстрахование за минусом этой суммы.

По мнению ИФНС, уменьшить налог можно только на сумму взносов, поступившую на счет Казначейства. Нет денег в бюджете = нет вычета.

Однако сумма пособия — это по факту те же взносы, только не уплаченные в бюджет, а зачтенные, ведь выплата пособий осуществляется за счет ФСС, а не за счет работодателя.

Например:

доходы 7 000 000-00

зарплата начислена и выплачена: 400 000-00

Пособие до 1,5 лет (начислено, выплачено):30 000-00

взносы(начислены) в фонды: 400 000* (22% 5,1% 0,2% 2,9%)=120 800

взносы (уплачены) в фонды: 400 000* (22% 5,1% 0,2%)=109 200 ( ФСС 11600 не платили т. к выплачено пособие до 1,5 лет)

Расчет УСН:

7 000 000*6%=420 000-120 800=299 200

Разговаривала по телефону с инспектором она говорит, что 11600 не имела права уменьшать! ... Вызвали в налоговую, сходили...

Налоговик сказала, что мы фактически не платили взнос на счет казначейства, значит на него уменьшить нельзя! — Elena282879

Напомним, в письме Минфина № 03-11-06/2/51923 от 14.08.2017 рассмотрен вопрос об уменьшении налога по УСН на страховые взносы в случае, когда работникам выплачивается пособие по уходу за ребенком.

В документе сообщается, что сумма налога по УСН за налоговый (отчетный) период могла быть уменьшена на сумму страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом пособий работникам по уходу за ребенком до 1,5 года, уплаченных (в пределах исчисленной суммы страховых взносов) в данном налоговом (отчетном) периоде, но не более чем на 50 %.

Наша читательница сослалась на это письмо, но для ИФНС это не стало аргументом.

Я пришла с этим письмом. Она сказала, что это частная переписка и не является нормативным документом. Со мной было еще 3 бухгалтера с таким же вопросом.

Заставляют сейчас сдать уточненку, и оплатить налог. Пугают выездной проверкой. - Elena282879

Участники обсуждения советуют бухгалтеру не идти на поводу у налоговиков и остативать свою позицию.

А вам не поступали подобные требования от налоговиков?

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Сумма пособия до 1,5 лет уменьшает налог по УСН 6%?».