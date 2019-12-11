Налоговики не владеют информацией о доходах физлиц до 1998 года

В ФНС поступил запрос от гражданина с просьбой предоставить ему сведения о его доходах за период работы с 1985 по 1992 годы. Ведь работодатели отчитываются в ИФНС, значит у налоговиков должны быть эти данные, рассудил гражданин.

Однако обязанность работодателей ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять сведения о доходах, выплаченных физлицам, установлена с 1 января 1998 года.

В этой связи налоговые органы не располагают сведениями о доходах физлиц, полученных ими от работодателей, за налоговые периоды, истекшие до 1998 года.

А вопрос подтверждения трудового стажа граждан не относится к компетенции налоговых органов.

Такой ответ ФНС дала в письме № БС-3-11/10143@ от 28.11.2019.