Как пересчитывать налог на прибыль при изменении цены реализованных товаров

Уже после реализации товаров была изменена их цена. Как в этом случае пересчитывать налоговую базу по налогу на прибыль, разъяснил Минфин в письме № 03-03-06/1/92153 от 27.11.2019.

Чиновники посоветовали следовать нормам ст. 54 НК.

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).

Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Учитывая изложенное, изменения показателей доходов или расходов, возникшие в связи с изменением цены ранее реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), учитываются в порядке, предусмотренном статьей 54 НК, поскольку в результате таких изменений происходит искажение налоговой базы по налогу на прибыль за прошлый отчетный (налоговый) период.