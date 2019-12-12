ГСК должен сдавать нулевой РСВ с заполненным разделом 3 на председателя

Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности по сдаче РСВ в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности.
Об этом напоминает ФНС в письме № БС-4-11/24160@ от 27.11.2019.
В случае отсутствия выплат в пользу физлиц организация обязана представить в налоговый орган РСВ с нулевыми показателями.
В случае неосуществления в расчетном (отчетном) периоде ГСК финансово-хозяйственной деятельности и, соответственно, отсутствия произведенных выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц плательщиком страховых взносов представляется в налоговый орган расчет по страховым взносам за соответствующий период с указанием персонифицированных сведений в отношении председателя ГСК в строках 010 — 050 раздела 3, в строках 060 — 180 раздела 3.1 РСВ.