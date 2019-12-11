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Контроль за специальной оценкой условий труда ужесточили

Контроль за передачей отчётов организаций, которые занимаются специальной оценкой условий труда, в федеральную государственную информационную систему ужесточат.

Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении, пишет «Парламентская газета».

В частности, специальной оценке условий труда предложено присваивать идентификационный номер. Также оценщик будет информировать работодателя о передаче отчёта в систему.

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность работодателя рассмотреть замечания и возражения работника относительно результатов специальной оценки условий труда и принять решение о проведении в случае необходимости внеплановой оценки.

Спецоценка условий труда проводится не реже одного раза в пять лет. Оценщики составляют отчёт, сведения о котором должны передаваться в течение 10 дней с момента утверждения.

«Однако оценщиками результаты в информационную систему передаются не всегда, иногда эти данные некорректные или неполные, — ранее отметил замглавы Минтруда Григорий Лекарев. — Но именно от них зависят такие гарантии работникам, как повышенный размер оплаты труда, дополнительный отпуск, сокращённая рабочая неделя».

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