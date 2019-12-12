Организация платит за обучение постороннего человека. НДФЛ не возникает

В соответствии с пунктом 21 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности.

Таким образом отсутствие трудовых отношений между организацией, оплачивающей обучение, и обучающимся лицом не влияет на освобождение от НДФЛ сумм такой оплаты.

При соблюдении условий, установленных пунктом 21 статьи 217 НК, суммы оплаты стоимости обучения физлиц не облагаются НДФЛ при условии заключения договора об образовании между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и юрлицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/92796 от 29.11.2019.