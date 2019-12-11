Сокрытые налоги можно будет погасить в ходе суда

Пленум Верховного суда вчера одобрил внесение в Госдуму законопроекта с поправками в УПК, освобождающими от уголовной ответственности обвиняемых в совершении налоговых преступлений. Речь идет о случаях, когда обвиняемый погашает ущерб уже в ходе судебного разбирательства (сейчас это можно сделать только до суда). Инициативу ВС поддержала Генпрокуратура. Новая норма может снизить число обвинительных приговоров по налоговым делам, пишет «Коммерсант».

Одобренные на заседании пленума ВС поправки вносятся в статью 28.1 УПК «Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба». Из нее предлагается исключить слова «до назначения судебного заседания», что позволит освобождать от уголовной ответственности подозреваемых или обвиняемых в совершении налоговых преступлений при возмещении ими ущерба государству не только в ходе следствия (как сейчас), но и суда.

Статья 28.1 УПК вступила в силу 1 января 2010 года, однако, как следует из статистики Судебного департамента ВС, активно начала применяться лишь в 2015-м: тогда количество освобожденных от наказания по сравнению с 2014 годом увеличилось сразу в 14 раз — до 327 человек. Далее эта цифра стала сокращаться: по итогам 2018 года эта норма была применена в отношении 146 человек. Всего же в прошлом году за налоговые преступления судили 566 человек (к лишению свободы приговорили 55 из них, 102 получили условный срок, а 263 — штрафы). По статистике МВД, в 2018-м было возбуждено 7,6 тыс. дел по налоговым преступлениям, ущерб по ним оценен в 95 млрд руб.