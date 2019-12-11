Какую зарплату люди считают справедливой

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей.

20% опрошенных оценивают этот показатель в 30–40 тыс., а 10% — в 21–30 тыс. руб. Больше всего респондентов (35%) считает, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.

К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления». О результатах исследования написали РИА Новости.

Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, 38% — за территориальное неравенство. При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% респондентов, к благоприятной экологической среде — 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.

90% участников считают, что государство должно предотвращать чрезмерную разницу в доходах граждан. При этом 26% россиян считают справедливым, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование. 34% выразило сомнения на этот счет, а 40% высказалось против.