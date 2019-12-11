Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег

С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним человеком через таможенную границу ЕАЭС наличных или денежных инструментов помимо декларации надо будет иметь при себе документы, подтверждающие происхождение средств. Правда, речь идет о крупной сумме: свыше 100 тыс. долларов США.

Об этом ФТС информирует на своем сайте.

Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. Подойдут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Если документов нет, через границу ЕАЭС деньги не пропустят.